О нас

Глава государства пожелал успехов нашим соотечественникам, живущим во всем мире

Глава государства пожелал успехов нашим соотечественникам, живущим во всем мире Сегодня День солидарности азербайджанцев мира. По традиции искренне приветствую всех наших соотечественников во всем мире и желаю им успехов.
Внутренняя политика
1 января 2023 г. 00:58
Глава государства пожелал успехов нашим соотечественникам, живущим во всем мире

Сегодня День солидарности азербайджанцев мира. По традиции искренне приветствую всех наших соотечественников во всем мире и желаю им успехов.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«Они знают, что есть сильное, независимое Азербайджанское государство и оно стоит за ними. Уверен, что проживающие сегодня за границей азербайджанцы по праву гордятся тем, что они являются детьми независимого и победоносного Азербайджана», - отметил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı dünyada yaşayan soydaşlarımıza uğurlar arzulayıb

Самое важное

Президент: Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет
Президент: Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет
1 января 2023 г. 00:02
Президент Азербайджана: В 2023 году мы вернем лачинцев в Лачин
Президент Азербайджана: В 2023 году мы вернем лачинцев в Лачин
31 декабря 2022 г. 23:55
Дипломатический кулак Ильхама Алиева разбил очередную антиазербайджанскую провокацию в СБ ООН - АНАЛИЗ
Дипломатический кулак Ильхама Алиева разбил очередную антиазербайджанскую провокацию в СБ ООН - АНАЛИЗ
31 декабря 2022 г. 16:19
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
31 декабря 2022 г. 13:43
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 20-й день
ФотоАкция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 20-й день
31 декабря 2022 г. 09:11
Назначен спецпредставитель в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах
Назначен спецпредставитель в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах
30 декабря 2022 г. 22:04
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира
30 декабря 2022 г. 21:15
Телеграмма американского офицера: Еще одно доказательство этнической чистки в отношении азербайджанцев со стороны армян
ФотоТелеграмма американского офицера: Еще одно доказательство этнической чистки в отношении азербайджанцев со стороны армян
30 декабря 2022 г. 16:04
Экоактивисты и волонтеры продолжают акцию протеста на дороге Ханкенди-Лачын
Экоактивисты и волонтеры продолжают акцию протеста на дороге Ханкенди-Лачын
30 декабря 2022 г. 14:07
Завершена осенняя сессия Милли Меджлиса, депутаты ушли на каникулы
Завершена осенняя сессия Милли Меджлиса, депутаты ушли на каникулы
30 декабря 2022 г. 13:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi