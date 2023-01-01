Глава государства пожелал успехов нашим соотечественникам, живущим во всем мире

Сегодня День солидарности азербайджанцев мира. По традиции искренне приветствую всех наших соотечественников во всем мире и желаю им успехов.

Сегодня День солидарности азербайджанцев мира. По традиции искренне приветствую всех наших соотечественников во всем мире и желаю им успехов.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«Они знают, что есть сильное, независимое Азербайджанское государство и оно стоит за ними. Уверен, что проживающие сегодня за границей азербайджанцы по праву гордятся тем, что они являются детьми независимого и победоносного Азербайджана», - отметил глава государства.