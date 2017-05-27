Генпрокурор принял граждан в Гейгеле

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Закир Гаралов в здании Гейгельской районной прокуратуры принял граждан из Гянджи, Гейгельского, Геранбойского, Самухского, Дашкесанского, Ходжалинского и Кяльбаджарского районов.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, до начала приема З.Гаралов и глава исполнительной власти Гейгельского района посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложили цветы.

На приеме с участием ответственных сотрудников генпрокуратуры и соответствующих прокуроров приняли 36 граждан, часть обращений граждан была решена на месте.

Руководителям соответствующих структурных делений генпрокуратуры и соответствующим районным прокурорам были даны поручения по решению поступивших обращений в соответствии с законом и в оперативном порядке. Обращения, не относящиеся к полномочиям генпрокуратуры, были перенаправлены в соответствующие структуры.

Жители регионов выразили удовлетворение организованным приемом и созданными условиями.