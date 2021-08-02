ГДП обратился к водителям: Соблюдайте правила дорожного движения

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с соблюдением правил дорожного движения.

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с соблюдением правил дорожного движения.

Как передает Report, в обращении говорится:

"Наблюдения показывают, что во многих случаях, в частности на автомобильных дорогах республиканского значения, не соблюдается дистанция с впереди идущим автомобилем, не выполняются требования расположения транспортных средств на проезжей части.

Согласно требованиям закона "О дорожном движении", водитель в зависимости от скорости и обстоятельств движения должен выбирать такую дистанцию, которая позволит избежать столкновения в случае резкого снижения скорости или неожиданной остановки движущегося впереди транспортного средства. В этом вопросе большое значение имеют марка, модель и другие технические параметры транспортного средства. Следует учитывать, что тормозной путь у старого и нового автомобилей не одинаков. Поэтому дистанцию с впереди идущим транспортным средством следует соблюдать в соответствии с техническими параметрами, дорожными условиями и особенно со скоростным режимом, т.е. с ростом скоростного предела должна увеличиваться и дистанция.

Превышать установленный в связи с дорожными условиями скоростной предел нельзя ни при каких обстоятельствах, потому что на высокой скорости водитель не имеет возможности вовремя преодолеть возникшее препятствие, авария становится неизбежной.

Наряду с этим, в случае, если правая полоса свободна, то двигаться по левой полосе запрещено. Особенно это относится к автомобилям с ограниченными техническими возможностями, которые должны на малой скорости двигаться по правой полосе на многополосной дороге.

Не удивительно, что в последнее время увеличились случаи столкновений транспортных средств с впереди идущими транспортными средствами, что связано с неверным выбором дистанции. С учетом определенного воздействия на состояние водителей жарких погодных условий, рекомендуем им не садиться за руль в сонном, уставшем и утомленном состоянии".