Фуад Гусейналиев: Было бы наивно ждать скорых результатов от встречи в Берлине

17:48

Было бы наивно ожидать скорых результатов от берлинской встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

Как сообщает Report, об этом директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев заявил в эфире телеканала ARB 24 TV.

По его словам, на встрече министров может быть достигнут серьезный прогресс, но общественность узнает об этом позже - предстоит еще большая работа, чтобы подойти к непосредственному подписанию мирного соглашения.

"Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Берлине прошла после долгого перерыва. Предварительно стороны обменялись предложениями по мирному соглашению, а встреча министров дает возможность пройтись по ним для достижения согласия. В любом случае, мирный договор будут подписывать президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян", - сказал Гусейналиев.

Руководитель агентства напомнил, что азербайджанская сторона не участвовала во встрече осенью прошлого года в испанской Гранаде.

"Мы четко обозначили причину этого решения. За столом переговоров была Франция, и президент Ильхам Алиев не поехал в Гранаду, потому что Париж пытался позиционировать себя в качестве посредника. Азербайджанская сторона заявила, что наравне с Францией за столом переговоров должна присутствовать и Турция. Против этого выступили другие участники, в том числе и Армения. Поэтому Азербайджан не участвовал во встрече в Гранаде и не подписывал никакого заявления. Новая ссылка Пашиняна на встречу в Гранаде - это послание его покровителям, попытка успокоить общество. Он хочет сказать, что, несмотря на замену Франции Германией, линия переговоров в Гранаде продолжается и здесь. Но, по-видимому, Германия выбрана только в качестве площадки. Непосредственно в переговорах между Азербайджаном и Арменией германский министр иностранных дел не участвовала", - отметил Ф. Гусейналиев.

Директор агентства напомнил, что 28 февраля президент Ильхам Алиев принял большую делегацию из Германии, в ходе которой прозвучали важные месседжи. В частности, необходимости разъяснения со стороны Германии, являются ли заявления германского депутата в ПАСЕ официальной линией правящей партии, или это его личные убеждения.