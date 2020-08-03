Фазиль Мустафа: Соцсети стали площадкой для грязных кампаний

Органы спецслужб открывают для таких лиц каналы, гарантируя неприкосновенность

"Все знают, что стоит за высказываниями, озвучиваемыми из-за рубежа. Оскорбления не высказывают просто так. Органы спецслужб открывают для таких лиц каналы, гарантируя неприкосновенность. Не будь этого, никто не решится высказать оскорбления в адрес своей страны открытым текстом. Ныне социальные сети превратились в эдакую площадку для очернительных кампаний".

Как сообщает Report, с таким заявлением выступил председатель партии "Великое созидание", депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

Поэтому, по словам депутата, необходимо создать в стране атмосферу хладнокровия и привития правильных мыслей.

Парламентарий также высказался по поводу заявлений Севиндж Османгызы: "Севиндж Османгызы, в первую очередь, необходимо проявить уважение к памяти о покойном отце. Его могила находится в Азербайджане. Память о нем высоко чтут в нашей стране, и так будет впредь. Потому что он стал шехидом за родную землю. Нельзя допускать шагов, которые могут быть расценены как измена Родине. Дочь шехида, как минимум, должна придерживаться позиции отца".