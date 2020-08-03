О нас
Report Georgia

Фазиль Мустафа: Соцсети стали площадкой для грязных кампаний

Фазиль Мустафа: Соцсети стали площадкой для грязных кампаний Органы спецслужб открывают для таких лиц каналы, гарантируя неприкосновенность
Внутренняя политика
3 августа 2020 г. 14:26
Фазиль Мустафа: Соцсети стали площадкой для грязных кампаний

"Все знают, что стоит за высказываниями, озвучиваемыми из-за рубежа. Оскорбления не высказывают просто так. Органы спецслужб открывают для таких лиц каналы, гарантируя неприкосновенность. Не будь этого, никто не решится высказать оскорбления в адрес своей страны открытым текстом. Ныне социальные сети превратились в эдакую площадку для очернительных кампаний".

Как сообщает Report, с таким заявлением выступил председатель партии "Великое созидание", депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

Поэтому, по словам депутата, необходимо создать в стране атмосферу хладнокровия и привития правильных мыслей.

Парламентарий также высказался по поводу заявлений Севиндж Османгызы: "Севиндж Османгызы, в первую очередь, необходимо проявить уважение к памяти о покойном отце. Его могила находится в Азербайджане. Память о нем высоко чтут в нашей стране, и так будет впредь. Потому что он стал шехидом за родную землю. Нельзя допускать шагов, которые могут быть расценены как измена Родине. Дочь шехида, как минимум, должна придерживаться позиции отца".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Erməni məsələsində vətəninə qarşı xəyanət sayıla biləcək addıma yol vermək qəbuledilməzdir"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы
Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы
31 июля 2020 г. 18:06
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Гурбан-байрамы
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Гурбан-байрамы
31 июля 2020 г. 12:26
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Гурбан-байрамы
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Гурбан-байрамы
31 июля 2020 г. 09:22
Президент выделил на строительство дороги в Шеки 12 млн. манатов
Президент выделил на строительство дороги в Шеки 12 млн. манатов
30 июля 2020 г. 15:33
Ильхам Алиев дал поручение назвать улицу именем Полада Гашимова
Ильхам Алиев дал поручение назвать улицу именем Полада Гашимова
30 июля 2020 г. 15:07
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Габалинский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Габалинский район
30 июля 2020 г. 14:20
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Шеки
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Шеки
30 июля 2020 г. 14:06
Разыскиваемый за терроризм “Мухтар” экстрадирован из России в Азербайджан
ФотоРазыскиваемый за терроризм “Мухтар” экстрадирован из России в Азербайджан
29 июля 2020 г. 17:39
Президент прибыл в Балакенский район
Президент прибыл в Балакенский район
29 июля 2020 г. 15:34
Ильхам Алиев заложил фундамент Центра творчества, выставки и продажи Дом DOST в Исмаиллы
ФотоИльхам Алиев заложил фундамент Центра творчества, выставки и продажи "Дом DOST" в Исмаиллы
29 июля 2020 г. 12:18

Последние новости

14:42
В приграничном с Азербайджаном районе Армении произошел взрыв В регионе
14:34
В Грузии еще один азербайджанец выдвинул свою кандидатуру в депутаты В регионе
14:26
Завтра ожидаются дождь и ветер Экология
14:26
ВидеоФазиль Мустафа: Соцсети стали площадкой для грязных кампаний Внутренняя политика
14:22
Партия азербайджанской нефти прибудет в Одессу на этой неделе Энергетика
14:20
Китайская компания потребовала от Apple крупную сумму через суд ИКТ
14:07
МВД прокомментировал заявления о Фуаде Гахраманлы Происшествия
13:52
ФотоВ Гахе селевые потоки на реке Курмук унесли грузовые автомобили Происшествия
13:22
Крупный фонд США продал акции Apple, Tesla, Microsoft ради Intel Финансы
13:17
Израильский футболист: Я получил приглашение в сборную Азербайджана Футбол
13:11
Только 2 азербайджанских депутата парламента Грузии проявили активность В регионе
12:41
В Армении число инфицированных достигло почти 40 тыс. В регионе
12:40
Азербайджан направил протест президенту UFC Внешняя политика
12:28
В ДТП в праздничные дни погибли 3 человека Происшествия
12:07
В России за сутки умерли из-за коронавируса 79 человек Другие страны
Вся новостная лента