Джейхун Байрамов встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

25 апреля министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тересой Рибейро, находящейся в Баку с визитом.

25 апреля министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тересой Рибейро, находящейся в Баку с визитом.

Об этом Report сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел.

На встрече был произведен обмен мнениями о работах, проделанных в Азербайджане в связи со свободой СМИ.

Министр Дж.Байрамов отметил, что Азербайджан придает значение сотрудничеству с ОБСЕ по всем направлениям, в том числе в сфере свободы СМИ. Министр проинформировал собеседницу о постконфликтной ситуации в регионе, шагах по нормализации отношений между двумя государствами, работах, проводимых правительством Азербайджана на освобожденных территориях, минной угрозе, жертвой которой становятся и журналисты, работах по разминированию, а также роли СМИ в создании доверия в регионе.

Тереса Рибейро отметила богатую программу в рамках визита в Азербайджан. Она выразила Дж.Байрамову признательность за подробную информацию. Представитель ОБСЕ отметила, что свобода СМИ является основным элементом мира и безопасности, подчеркнула роль представителей СМИ в рамках мер по созданию доверия и в этой связи отметила, что ОБСЕ может оказать соответствующую поддержку.

На встрече была подчеркнула важность продолжения диалога между сторонами.