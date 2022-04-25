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Джейхун Байрамов встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Джейхун Байрамов встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 25 апреля министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тересой Рибейро, находящейся в Баку с визитом.
Внутренняя политика
25 апреля 2022 г. 17:35
Джейхун Байрамов встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

25 апреля министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тересой Рибейро, находящейся в Баку с визитом.

Об этом Report сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел.

На встрече был произведен обмен мнениями о работах, проделанных в Азербайджане в связи со свободой СМИ.

Министр Дж.Байрамов отметил, что Азербайджан придает значение сотрудничеству с ОБСЕ по всем направлениям, в том числе в сфере свободы СМИ. Министр проинформировал собеседницу о постконфликтной ситуации в регионе, шагах по нормализации отношений между двумя государствами, работах, проводимых правительством Азербайджана на освобожденных территориях, минной угрозе, жертвой которой становятся и журналисты, работах по разминированию, а также роли СМИ в создании доверия в регионе.

Тереса Рибейро отметила богатую программу в рамках визита в Азербайджан. Она выразила Дж.Байрамову признательность за подробную информацию. Представитель ОБСЕ отметила, что свобода СМИ является основным элементом мира и безопасности, подчеркнула роль представителей СМИ в рамках мер по созданию доверия и в этой связи отметила, что ОБСЕ может оказать соответствующую поддержку.

На встрече была подчеркнула важность продолжения диалога между сторонами.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with OSCE Representative on Freedom of Media
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi ilə görüşüb

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