Джейхун Байрамов обсудил со спецпредставителем расширение сотрудничества между Азербайджаном и ЕС

3 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем Европейской службы внешних связей по вопросам Восточного партнерства Дирком Шубелем.

3 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем Европейской службы внешних связей по вопросам Восточного партнерства Дирком Шубелем.

Как сообщает Report, на встрече обсуждалась повестка дня сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС), в том числе текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов заявил, что между Азербайджаном и ЕС существует сотрудничество в политической, экономической, торговой, инвестиционной, транспортной, энергетической и других сферах. Он выразил уверенность в том, что обсуждаемый в настоящее время проект нового всестороннего соглашения будет способствовать дальнейшему развитию отношений. Ссылаясь на подписанный 18 июля 2022 года Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и ЕС о стратегическом партнерстве в области энергетики, министр подчеркнул важность данного меморандума с точки зрения совместной деятельности в области энергетической безопасности. Вместе с тем, была подчеркнута важность соглашения по Черноморскому проекту подводной энергетики с точки зрения развития альтернативных энергетических ресурсов и их экспорта в Европу.

Специальный представитель Дирк Шубель отметил, что вызовы, возникшие в последнее время в транспортно-коммуникационной сфере, повысили важность коридора Восток-Запад, подчеркнул значимость деятельности Азербайджана по открытию транспортных коммуникаций в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.