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Дорожная полиция призвала водителей не использовать старые автомобили в непогоду

Дорожная полиция призвала водителей не использовать старые автомобили в непогоду Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) призвало владельцев старых автомобилей по возможности воздержаться от их эксплуатации в сохраняющихся на территории страны неблагоприятных погодных условиях.
Внутренняя политика
23 января 2024 г. 13:05
Дорожная полиция призвала водителей не использовать старые автомобили в непогоду

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) призвало владельцев старых автомобилей по возможности воздержаться от их эксплуатации в сохраняющихся на территории страны неблагоприятных погодных условиях.

Как сообщили Report в ГУГДП, во избежание транспортных происшествий также не рекомендуется использовать шины, остаточная глубина рисунка протектора которых не соответствует установленным нормам.

"В снежную и морозную погоду поддерживайте давление в шинах ниже нормы, избегайте езды на старых автомобилях с большим сроком эксплуатации и без антиблокировочной системы тормозов (ABS). Убедитесь в исправности дворников, омывателя, фар, обеспечьте заправку незамерзающими жидкостями системы охлаждения двигателя и омывателя. Также призываем автомобилистов иметь в наличии в транспортном средстве цепи и буксировочные тросы", - отметили в управлении.

В ГУГДП напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения: "Выбирайте скорость в соответствии с дорожными и погодными условиями, соблюдайте дистанцию, не обгоняйте автомобили без надобности, избегайте внезапных маневров и резких торможений, соблюдайте меры предосторожности".

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