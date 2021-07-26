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Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19

Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19 С 1 сентября в Азербайджане паспорт COVID-19 будет необходим для входа в рестораны, крупные торговые центры, гостиницы.
Внутренняя политика
26 июля 2021 г. 15:30
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
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С 1 сентября в Азербайджане паспорт COVID-19 будет необходим для входа в рестораны, крупные торговые центры, гостиницы.

Как передает Report, об этом говорится в поправке к постановлению Кабинета министров "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Согласно решению, лица старше 18 лет могут пользоваться услугами, предоставляемыми в закрытом помещении, только при наличии паспорта COVID-19:

-в учреждениях общественного питания;

-в гостиницах;

-в крупных торговых центрах.

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Версия на английском языке COVID-19 passport to be required in restaurants, shopping malls, hotels in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Restoranlar, iri ticarət mərkəzləri və mehmanxalara giriş üçün COVID-19 pasportu tələb ediləcək

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