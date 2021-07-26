Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19

С 1 сентября в Азербайджане паспорт COVID-19 будет необходим для входа в рестораны, крупные торговые центры, гостиницы.

С 1 сентября в Азербайджане паспорт COVID-19 будет необходим для входа в рестораны, крупные торговые центры, гостиницы.

Как передает Report, об этом говорится в поправке к постановлению Кабинета министров "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Согласно решению, лица старше 18 лет могут пользоваться услугами, предоставляемыми в закрытом помещении, только при наличии паспорта COVID-19:

-в учреждениях общественного питания;

-в гостиницах;

-в крупных торговых центрах.