Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19

С 1 сентября в Азербайджане паспорт COVID-19 будет необходим для входа в рестораны, крупные торговые центры, гостиницы.
Как передает Report, об этом говорится в поправке к постановлению Кабинета министров "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".
Согласно решению, лица старше 18 лет могут пользоваться услугами, предоставляемыми в закрытом помещении, только при наличии паспорта COVID-19:
-в учреждениях общественного питания;
-в гостиницах;
-в крупных торговых центрах.