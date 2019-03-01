Депутат обвинил Али Керимли в грубом отношении к людям

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Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ "В эти дни в социальных сетях были распространены очень интересные и в то же время заставляющие задуматься видеокадры. 26 февраля какой-то человек подошел к председателю партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, направлявшегося в сторону памятника "Крик матери", и задал ему вопросы. Али Керимли уклонился от ответа, а собравшиеся вокруг А.Керимли люди постарались отогнать его. Он повторил вопросы, но председатель партии вдруг начал ругать и оскорблять этого человека".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсети Facebook написал завотделом политического анализа и прогнозирования Исполнительного секретариата правящей партии "Ени Азербайджан", депутат Айдын Мирзазаде.

Депутат отметил, что человек, задавший вопрос председателю партии, мог быть кем угодно: "Он может быть и членом какой-то партии, предпринимателем или водителем, молодым или пожилым человеком, профессиональным политологом или любителем. Это не имеет никакого значения, он гражданин, у него есть право задать политику вопрос и требовать ответа. Вместо этого руководитель политической партии, претендующий на политическую власть, начинает оскорблять его, причем такими словами, которые не подобают не то, что политику, даже обычному человеку.

Видно, Али Керимли не умеет иначе разговаривать с народом, гражданами, его политический опыт не научил его говорить с простыми людьми, проявлять к ним уважение, отвечать даже на вопросы, кажущиеся ему неприятными".

А ведь человек задал ему простые вопросы: "На какие финансовые средства ваш сын учится за границей? Почему ваш сын не пошел на военную службу, в то время как сын президента Азербайджана несет военную службу?".