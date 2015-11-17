​ЦИК Азербайджана рассмотрел жалобу бывшего кандидата на пост башгана "Мусават"

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома рассмотрели обращение бывшего кандидата на пост башгана "Мусават" Турала Аббаслы, баллотировавшегося в депутаты из Насиминского первого избирательного округа №21.

Как сообщает Report, Т.Аббаслы оспорил решение, связанное с прошедшими 1 ноября парламентскими выборами.

Он отметил, что в день голосования в избирательных участках указанного округа были допущены правонарушения.

В обращении Т.Аббаслы отметил, что в 11-ти из 29-ти участков округа были допущены серьезные правонарушения: "В указанных участках отдельные избиратели проголосовали несколько раз. Все это заснято на видео".

Как отметил член ЦИК Бахшейиш Аскеров, акты, представленные Т.Аббаслы в ЦИК, были составлены одним и тем же лицом.

Он также заявил, что представленная в связи с нарушениями видеозапись также не отражает действительности.

В результате исследований Экспертной группы ЦИК выяснилась необоснованность претензий Т.Аббаслы. Было отмечено, что представленные факты не надежные.

ЦИК не удовлетворил жалобу Т.Аббаслы.