ЦИК проведет заседание в связи с предстоящими выборами в Милли Меджлис

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия Азербайджана (ЦИК) проведет заседание в связи с предстоящими парламентскими выборами.

Об этом Report сообщили из отдела по связям с общественностью и медиа секретариата ЦИК.

На заседании коснутся вопросов обсуждения и утверждения основных требований относительно проведения выборов, создания при ЦИК Рабочей группы для рассмотрения жалоб, поданных из решений и действий, связанных с нарушением избирательного права. Будут также затронуты вопросы создания Рабочей группы в целях проверки подписей в подписных листах для регистрации кандидатов и т.п.

Отметим, что сегодня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Данным распоряжением выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 ноября 2015 года.