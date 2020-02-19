ЦИК признал недействительными результаты голосования по пяти участкам

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на сегодняшнем заседании рассмотрела обращение кандидата в депутаты от первого Сураханского избирательного округа №30 Самиры Рафуллаевой.

Как сообщает Report, об этом заявил член ЦИК Ильхам Мамедов.

Член ЦИК сообщил, что в своем обращении кандидат заявила о нарушениях на ряде избирательных участков:

"В связи с обращением мы связались с кандидатом, из ОИК были получены и исследованы соответствующие документы. В ходе расследования стало известно о нарушениях в четырех избирательных участках - 12, 14, 16 и 18. Результаты голосования по данным участкам признаны недействительными".

После просмотра видео был поставлен на голосование вопрос о признании недействительными результатов по избирательному участку № 1 первого Сураханского избирательного округа № 30, было принято соответствующее решение.