Член рабочей группы прокомментировал информацию о раскраске мусорных баков в российском торговом центре в цвета азербайджанского флага

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ "Информация о раскрашивании мусорных баков в цвета азербайджанского флага должна быть расследована. Думаю, Россия в скором времени решит эту проблему".

Об этом Report заявил завотделом политического анализа и прогнозирования Исполнительного секретариата Партии "Ени Азербайджан", член рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Айдын Мирзазаде.

Комментируя информацию о раскраске мусорных баков в одном из московских торговых центров в цвета азербайджанского флага, он отметил, что этот вопрос должен оставаться в центре внимания посольства Азербайджана в России и диаспорских организаций.

Отметим, один из пользователей в социальных сетях, поделившись фотографией, написал что мусорные баки в торговом центре "Мега" в Москве раскрашены в цвета азербайджанского флага. На баке имеется надпись “Цвет имеет значение”.