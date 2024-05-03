В три села Агдамского района вернутся более 1200 семей к концу года

В три села Агдамского района к концу этого года планируется переселить 1214 семей бывших вынужденных переселенцев.

В три села Агдамского района к концу этого года планируется переселить 1214 семей бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об этом заместитель специального представителя президента Азербайджана по Агдамскому, Физулинскому и Ходжавендскому районам Башир Гаджиев заявил на проходящем в Агдаме специальном заседании в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу.

По его словам, до конца года в село Кенгерли вернутся - 292 семьи, в Хыдырлы - 719 семей, в Сарыджалы - 203 семьи.

"Сейчас в Агдаме, который армяне в ходе оккупации превратили в мертвую зону, ведутся инфраструктурные работы. Для обеспечения занятости населения строятся заводы и фабрики", - сказал Б.Гаджиев.