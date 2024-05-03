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В три села Агдамского района вернутся более 1200 семей к концу года

В три села Агдамского района вернутся более 1200 семей к концу года В три села Агдамского района к концу этого года планируется переселить 1214 семей бывших вынужденных переселенцев.
Внутренняя политика
3 мая 2024 г. 13:01
В три села Агдамского района вернутся более 1200 семей к концу года

В три села Агдамского района к концу этого года планируется переселить 1214 семей бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об этом заместитель специального представителя президента Азербайджана по Агдамскому, Физулинскому и Ходжавендскому районам Башир Гаджиев заявил на проходящем в Агдаме специальном заседании в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу.

По его словам, до конца года в село Кенгерли вернутся - 292 семьи, в Хыдырлы - 719 семей, в Сарыджалы - 203 семьи.

"Сейчас в Агдаме, который армяне в ходе оккупации превратили в мертвую зону, ведутся инфраструктурные работы. Для обеспечения занятости населения строятся заводы и фабрики", - сказал Б.Гаджиев.

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Версия на английском языке Number of families to be relocated to three villages of Aghdam by end of 2024 revealed
Версия на азербайджанском языке Bu ilin sonuna qədər Ağdamın üç kəndinə köçürüləcək ailələrin sayı açıqlanıb

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