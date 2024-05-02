Зангезурская авантюра армянской оппозиции

По мере ускорения процесса делимитации между Азербайджаном и Арменией, армянская оппозиция усиливает свои протестные акции. Известные оппозиционные политики делают авантюрные и немыслимые заявления по этому поводу. Есть даже те, кто заявляет, что Гёйча и

По мере ускорения процесса делимитации между Азербайджаном и Арменией, армянская оппозиция усиливает свои протестные акции. Известные оппозиционные политики делают авантюрные и немыслимые заявления по этому поводу. Есть даже те, кто заявляет, что Гёйча и Зангезур будут переданы Азербайджану в рамках процесса делимитации. Что стоит за авантюрными заявлениями оппозиции?

Комментируя данный вопрос для Baku TV, журналист Гамид Гамидов сказал, что не стоит обращать внимание на действия и слова армянской оппозиции: "У них больше нет никакого влияния в Армении. Они просто пытаются удержаться на повестке дня. Есть хорошая пословица: собака лает, караван идет. В данном примере армянская оппозиция играет роль собаки".

Журналист также напомнил, что Азербайджан не является агрессором: "Нынешняя территория Армении - это исторические земли Азербайджана. В каждом из сел жили азербайджанцы. Официальный Баку уважает международное право. Азербайджан не претендует на эти земли. Если не будет никаких вмешательств, процесс делимитации между Азербайджаном и Арменией пройдет без проблем и будет полностью завершен".