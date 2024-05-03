Питьевая вода в Кяльбаджар будет подаваться из реки Агчай

Потребность в питьевой воде жителей города Кяльбаджар будет обеспечиваться за счет водных ресурсов реки Агчай.

Как сообщает Report, это отражено в Генеральном плане развития города Кяльбаджар до 2040 года.

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева по превращению Карабаха и Восточного Зангезура в зону "зеленой" энергии, энергоснабжение города будет осуществляться за счет потенциала возобновляемых источников энергии. Подача питьевой воды населению будет вестись за счет водных ресурсов реки Агчай.