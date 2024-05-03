Замминистра: Богатое культурное наследие Агдама уничтожено и разграблено

В течение 30-летней оккупации богатое культурное наследие Агдама было разрушено и разграблено, сейчас это город руин.

В течение 30-летней оккупации богатое культурное наследие Агдама было разрушено и разграблено, сейчас это город руин.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров на специальной сессии "Воздействие мин и неразорвавшихся боеприпасов на культурные ценности" в Агдаме в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Он отметил, что по поручению президента Ильхама Алиева город Агдам восстанавливается в соответствии с самыми высокими стандартами.

Говоря о влиянии мин на культурное наследие, замминистра упомянул специальную конвенцию ЮНЕСКО: "По официальным данным, по всему миру установлено более 110 млн мин. Азербайджан занимает верхнюю строчку в списке страдающих от минной проблемы стран. В одном только Агдаме установлено около 1,5 млн мин".