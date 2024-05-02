В Нахчыване 207 участникам Второй мировой войны будет выплачена единовременная материальная помощь

В Нахчыване 207 участникам Второй мировой войны будет выплачена единовременная материальная помощь.

В Нахчыване 207 участникам Второй мировой войны будет выплачена единовременная материальная помощь.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики.

Выплата будет осуществлена в рамках исполнения распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева "О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу".