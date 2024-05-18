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К 2040 году в поселке Мидживан планируется построить 630 частных домов

К 2040 году в поселке Мидживан планируется построить 630 частных домов К 2040 году в поселке планируется построить 630 частных домов и жилые здания в несколько этажей на 9088 человек.
Внутренняя политика
18 мая 2024 г. 18:04
К 2040 году в поселке Мидживан планируется построить 630 частных домов

К 2040 году в поселке планируется построить 630 частных домов и жилые здания в несколько этажей на 9088 человек.

Как сообщает Report, об этом президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву сегодня доложили на церемонии закладки фундамента поселка Миндживан Зангиланского района.

В целях обеспечения занятости населения, которое будет проживать в поселке Миндживан, будут созданы объекты управления, культуры и развлечений, экономического развития, сервисные и коммерческие предприятия. Так, в поселке планируется построить административное здание, центр культуры, библиотеку и многофункциональное здание, ресторан, спортивно-оздоровительный, семейно-оздоровительный центры, отель, площадь флага, объекты торговли, бытового и ветеринарного обслуживания, мебельный магазин, церемониальный дом, пожарное депо, рыночный комплекс, мастерскую и торговые киоски.

Также будут построены полная средняя школа, детский сад, поликлиника, здание автовокзала, автозаправочный пункт, складские и логистические здания, деревообрабатывающий и мебельный цеха и другие производственные предприятия.

Согласно "I Государственной программе Великого возвращения", площадь спроектированной на первом этапе территории составляет 153,4 га. На данном этапе будет построено 628 частных домов и четыре жилых здания в несколько этажей на 92 квартиры для переселения в поселок Миндживан 3146 человек.

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Версия на азербайджанском языке 2040-cı ilədək Mincivanda 630 fərdi ev və yaşayış binaları tikiləcək

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