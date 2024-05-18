Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Сарыджаллы Джебраильского района

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Сарыджаллы Джебраильского района

18 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент села Сарыджаллы Джебраильского района.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о предстоящих работах в селе.

Было отмечено, что село Сарыджаллы Джебраильского района расположено в окружении с севера новой автомобильной дороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд, с северо-востока – села Шукюрбейли, с юга и юго-востока – железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, с юго-запада и запада - села Солтанлы.

Было сообщено, что общая площадь территории села, согласно Генплану, составляет 330 гектаров. До 2040 года предусмотрено спроектировать 1185 индивидуальных домов и блочные дома на несколько этажей для 4740 человек. Здесь будут построены административное здание, клуб-общинный центр, центр семейного здоровья и спортивно-оздоровительный центр, предприятие бытового обслуживания, объекты торговли, противопожарное депо, агротехнический парк, церемониальный дом, сельский рынок, объекты малого бизнеса. Кроме того, в соответствии с потребностями населения предусмотрено построить две полные средние школы и 4 детских сада. В центре внимания также будет находиться обеспечение занятости населения в этом населенном пункте.

Согласно "I Государственной программе Великого возвращения" до 2026 года, площадь проектируемой территории на первом этапе составляет 104 гектара. На данном этапе будет построено 242 индивидуальных дома для 1016 жителей.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Сарыджаллы.