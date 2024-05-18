О нас

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Сарыджаллы Джебраильского района

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Сарыджаллы Джебраильского района Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Сарыджаллы Джебраильского района
Внутренняя политика
18 мая 2024 г. 16:40
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Сарыджаллы Джебраильского района

18 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент села Сарыджаллы Джебраильского района.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о предстоящих работах в селе.

Было отмечено, что село Сарыджаллы Джебраильского района расположено в окружении с севера новой автомобильной дороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд, с северо-востока – села Шукюрбейли, с юга и юго-востока – железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, с юго-запада и запада - села Солтанлы.

Было сообщено, что общая площадь территории села, согласно Генплану, составляет 330 гектаров. До 2040 года предусмотрено спроектировать 1185 индивидуальных домов и блочные дома на несколько этажей для 4740 человек. Здесь будут построены административное здание, клуб-общинный центр, центр семейного здоровья и спортивно-оздоровительный центр, предприятие бытового обслуживания, объекты торговли, противопожарное депо, агротехнический парк, церемониальный дом, сельский рынок, объекты малого бизнеса. Кроме того, в соответствии с потребностями населения предусмотрено построить две полные средние школы и 4 детских сада. В центре внимания также будет находиться обеспечение занятости населения в этом населенном пункте.

Согласно "I Государственной программе Великого возвращения" до 2026 года, площадь проектируемой территории на первом этапе составляет 104 гектара. На данном этапе будет построено 242 индивидуальных дома для 1016 жителей.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Сарыджаллы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident Cəbrayıl rayonunun Sarıcallı kəndinin təməlini qoyub

Самое важное

Президент и первая леди приняли участие в открытии Зангиланской мечети
Президент и первая леди приняли участие в открытии Зангиланской мечети
18 мая 2024 г. 15:27
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
18 мая 2024 г. 13:49
Названы страны, где граждане подвергались эксплуатации - СПИСОК
Названы страны, где граждане подвергались эксплуатации - СПИСОК
17 мая 2024 г. 10:02
Во дворце Гюлистан от имени президента Ильхама Алиева был устроен государственный прием в честь Александра Лукашенко
Во дворце "Гюлистан" от имени президента Ильхама Алиева был устроен государственный прием в честь Александра Лукашенко
17 мая 2024 г. 00:07
Александр Лукашенко: На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана
Александр Лукашенко: На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана
16 мая 2024 г. 20:43
Президент Беларуси: Мы готовы построить на освобожденных территориях агрогородок
Президент Беларуси: Мы готовы построить на освобожденных территориях агрогородок
16 мая 2024 г. 20:40
Александр Лукашенко: Между братскими народами Беларуси и Азербайджана есть глубокое уважение
Александр Лукашенко: Между братскими народами Беларуси и Азербайджана есть глубокое уважение
16 мая 2024 г. 20:32
Президент: За исключением конфликта на Южном Кавказе, существующие в мире конфликты не решаются
Президент: За исключением конфликта на Южном Кавказе, существующие в мире конфликты не решаются
16 мая 2024 г. 20:27
Президент Азербайджана: У Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства
Президент Азербайджана: У Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства
16 мая 2024 г. 20:23
Ильхам Алиев: Приглашаем белорусские компании активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий
Ильхам Алиев: Приглашаем белорусские компании активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий
16 мая 2024 г. 20:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi