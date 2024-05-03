Общий жилищный фонд города Кяльбаджар составит 488 тыс. кв. метров

Общий жилищный фонд города Кяльбаджар составит 488 тыс. квадратных метров.

Общий жилищный фонд города Кяльбаджар составит 488 тыс. квадратных метров.

Как сообщает Report, это отражено в "Генеральном плане развития города Кяльбаджар до 2040 года".

Большая часть жилищного фонда будет отведена на частные жилые дома (421 тыс. кв. метров), а 46 тыс. кв. метров - на среднеэтажные жилые дома. В целом к 2040 году планируется обеспечить население 4 250 квартирами (25 кв. метров на человека).

В городе также планируется построить 4 школы на 960 ученических мест, 4 детских сада на 520 мест, 2 больницы на 160 коек, 1 реабилитационный центр на 150 коек, музеи Оккупации и Победы, отели, различные объекты общественного питания и спортивные площадки.

Согласно Генплану, 22% территории города будут охватывать зеленые насаждения. В других городах страны норма площади зеленых насаждений на душу населения составляет 7-10 кв. метров, а в Кяльбаджаре этот показатель составит 33 кв. метров.