Общий жилищный фонд города Кяльбаджар составит 488 тыс. кв. метров

Общий жилищный фонд города Кяльбаджар составит 488 тыс. квадратных метров.
Как сообщает Report, это отражено в "Генеральном плане развития города Кяльбаджар до 2040 года".
Большая часть жилищного фонда будет отведена на частные жилые дома (421 тыс. кв. метров), а 46 тыс. кв. метров - на среднеэтажные жилые дома. В целом к 2040 году планируется обеспечить население 4 250 квартирами (25 кв. метров на человека).
В городе также планируется построить 4 школы на 960 ученических мест, 4 детских сада на 520 мест, 2 больницы на 160 коек, 1 реабилитационный центр на 150 коек, музеи Оккупации и Победы, отели, различные объекты общественного питания и спортивные площадки.
Согласно Генплану, 22% территории города будут охватывать зеленые насаждения. В других городах страны норма площади зеленых насаждений на душу населения составляет 7-10 кв. метров, а в Кяльбаджаре этот показатель составит 33 кв. метров.