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Председатель ANAMA: По сей день разминированы более 134 тыс. га освобожденных территорий

Председатель ANAMA: По сей день разминированы более 134 тыс. га освобожденных территорий Более 134 тыс. гектаров освобожденных от оккупации территорий Азербайджана уже очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).
Внутренняя политика
3 мая 2024 г. 11:43
Председатель ANAMA: По сей день разминированы более 134 тыс. га освобожденных территорий

Более 134 тыс. гектаров освобожденных от оккупации территорий Азербайджана уже очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

Как передает Report, об этом сообщил председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов, выступая на мероприятии "Инициатива Европейской команды по разминированию".

Сулейманов также напомнил, что Азербайджан сегодня является одной из самых загрязненных минами стран в мире.

"По сей день от мин и НРБ были очищены более 134 тыс. гектаров освобожденных от оккупации территорий. В первую очередь работы по разминированию велись на тех участках, где проходит транспортная и энергетическая инфраструктура, а также на сельскохозяйственных угодьях и территориях, где планировалось строительство жилых домов. В общей сложности было обнаружено и безопасно обезврежено более 119 тыс. наземных мин и НРБ", - сказал он.

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