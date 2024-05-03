О нас

Госагентство взяло под контроль деятельность детского сада в Хырдалане

Госагентство взяло под контроль деятельность детского сада в Хырдалане Взята под контроль деятельность яслей-детского сада №17 города Хырдалан Абшеронского района, директор которого вымогала деньги у воспитателей.
Внутренняя политика
3 мая 2024 г. 21:09
Госагентство взяло под контроль деятельность детского сада в Хырдалане

Взята под контроль деятельность яслей-детского сада №17 города Хырдалан Абшеронского района, директор которого якобы вымогала деньги у воспитателей.

Об этом в ответ на запрос Rеport сообщили в Абшеронско-Хызинском региональном управлении образования.

В ведомстве подчеркнули, что проинформированы об аудиозаписи разговора директора детсада Фараны Магеррамовой, распространенной в соцсетях.

Отмечается, что деятельность учреждения взята под контроль Госагентством дошкольного и общего образования, в настоящее время там проводится проверка.

Общественность будет проинформирована о результатах расследования.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xırdalanda direktorun müəllimlərdən pul tələb etdiyi iddia olunan uşaq bağçası nəzarətə götürülüb

Самое важное

Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2024 г. 01:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi