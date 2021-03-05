Число политических партий в Азербайджане достигло 56

Число зарегистрированных политических партий сократилось с 62 до 56

Сегодня на VII съезде партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) было принято решение о присоединении к ПЕА 6 действующих в Азербайджане политических партий.

Как сообщает Report, таким образом, число зарегистрированных политических партий сократилось с 62 до 56.

Партии, присоединяющиеся к ПЕА:

1. Народно-Демократическая партия Азербайджана (зарегистрирована в 1992 году, председатель Рафик Турабхан)

2. Крестьянская партия Азербайджана (зарегистрирована в 1992 году)

3. Партия национального спасения (зарегистрирована в 1993 году, председатель Вугар Орудж)

4. Партия соотечественников Азербайджана (зарегистрирована в 1993 году, председатель Гюлара Сафарова)

5. Партия национального движения Азербайджана (зарегистрирована в 1994 году, председатель Самир Сафаров)

6. Азербайджанская Демократическая партия предпринимателей (зарегистрирована в 1994 году, председатель Гасым Гасымов).