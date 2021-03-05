Число политических партий в Азербайджане достигло 56

Сегодня на VII съезде партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) было принято решение о присоединении к ПЕА 6 действующих в Азербайджане политических партий.
Как сообщает Report, таким образом, число зарегистрированных политических партий сократилось с 62 до 56.
Партии, присоединяющиеся к ПЕА:
1. Народно-Демократическая партия Азербайджана (зарегистрирована в 1992 году, председатель Рафик Турабхан)
2. Крестьянская партия Азербайджана (зарегистрирована в 1992 году)
3. Партия национального спасения (зарегистрирована в 1993 году, председатель Вугар Орудж)
4. Партия соотечественников Азербайджана (зарегистрирована в 1993 году, председатель Гюлара Сафарова)
5. Партия национального движения Азербайджана (зарегистрирована в 1994 году, председатель Самир Сафаров)
6. Азербайджанская Демократическая партия предпринимателей (зарегистрирована в 1994 году, председатель Гасым Гасымов).