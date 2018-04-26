Число членов Кабинета министров достигло 37 - СПИСОК

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В настоящее время число членов Кабинета министров Азербайджана составляет 37 человек.

Report представляет список этих лиц:

Первый заместитель премьер-министра Ягуб Абдулла оглу Эйюбов,

заместитель премьер-министра Али Джавад оглу Ахмедов,

заместитель премьер-министра Али Шамиль оглу Гасанов,

заместитель премьер-министра Гаджибала Ибрагим оглу Абуталыбов,

министр внутренних дел Рамиль Идрис оглу Усубов,

министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бахадур оглу Бабаев,

министр энергетики Парвиз Огтай оглу Шахбазов,

министр юстиции Фикрет Фаррух оглу Мамедов,

министр труда и социальной защиты населения Сахиль Рафиг оглу Бабаев,

министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Фаттах оглу Гейдаров,

министр молодежи и спорта Азад Ариф оглу Рагимов,

министр иностранных дел Эльмар Магеррам оглу Мамедъяров,

министр экономики Шахин Абдулла оглу Мустафаев,

министр сельского хозяйства Инам Имдад оглу Керимов,

министр финансов Самир Рауф оглу Шарифов,

министр культуры Абульфас Мурсал оглу Гараев,

министр обороны Закир Аскер оглу Гасанов,

министр оборонной промышленности Явер Талыб оглу Джамалов,

министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Намиг оглу Гулузаде,

министр здравоохранения Огтай Кязым оглу Ширалиев,

министр образования Джейхун Азиз оглу Байрамов,

министр налогов Микаил Чингиз оглу Джаббаров,

председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Кямран гызы Гусейнова,

председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Рауф оглы Мурадов,

председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гахраман оглу Гурбанлы,

председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мамед оглу Мехтиев,

председатель Государственного комитета статистики Тахир Ягуб оглу Будагов,

председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Самир Рафиг оглу Нуриев,

председатель Государственного комитета по вопросам имущества Кярям Авез оглу Гасанов,

председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Шюкюр оглу Рзаев,

начальник Государственной миграционной службы Вюсал Афган оглу Гусейнов,

начальник Государственной пограничной службы Эльчин Исага оглу Гулиев,

начальник Службы государственной безопасности Мадат Газанфар оглу Гулиев,

начальник Службы внешней разведки Орхан Седьяр оглу Султанов,

начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Арзу Юсиф оглу Рагимов,

председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Илахи оглу Тахмазли,

председатель Государственного агентства по туризму Фуад Гумбат оглу Нагиев.

Отметим, что должности руководителей Национального архивного управления и новосозданных распоряжением президента Антимонопольного агентства по контролю за потребительским рынком и Агентства интеллектуальной собственности остаются вакантными. После назначения на эти должности, количество членов Кабмина составит 40 человек.