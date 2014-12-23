ЦИК Азербайджана обнародовал результаты активности избирателей на 10:00

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия Азербайджана (ЦИК) обнародовала результаты активности избирателей на 10:00 часов.

Как сообщает Report, по словам заведующего Информационным центром "Выборы" секретариата ЦИК Руфата Гюльмамедова, с начала голосования до 10:00 часов в голосовании приняли участие 10,4% (501 254 человека) избирателей.

Р.Гюльмамедов отметил, что позвонив на "горячую линию" ЦИК 115, можно сообщить о возможных и правонарушениях и незаконных действиях при голосовании.

Отметим, что на проходящих в 118 округах муниципальных выборах в 1607 муниципалитетов должно быть избрано 15 035 членов. Регистрацию для членства в муниципалитетах прошли 37 077 человек. В выборах принимают участие представители 8 политических партий. Члены 30 партий подключились к выборам в индивидуальном порядке.

Регистрацию для наблюдения за выборами прошли 55 551 местных наблюдателей. Кроме того, аккредитацию для наблюдения за процессом выборов прошли 6 наблюдателей Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской ассамблеи СНГ.