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Центр интеллектуального управления транспортом обратился к водителям

Центр интеллектуального управления транспортом обратился к водителям Центр интеллектуального управления транспортом при МВД обратился к гражданам, собирающимся выехать регионы в связи с праздником Новруз.
Внутренняя политика
18 марта 2024 г. 13:01
Центр интеллектуального управления транспортом обратился к водителям

Центр интеллектуального управления транспортом при МВД обратился к гражданам, планирующим поездки в регионы в связи с праздником Новруз.

Как сообщает Report, в центре предупредили водителей о вероятном большом скоплении транспорта на центральных улицах и проспектах столицы, а также на шоссе Баку-Сумгаийыт, въезде и выезде из города в южном направлении.

"Настоятельно рекомендуем гражданам планировать свои поездки заранее, выезжать предпочтительно в ранние часы во избежание пробок. Сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом, которые будут работать в усиленном режиме в праздничные дни, будут регулярно информировать водителей о текущей ситуации на дорогах", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке Novruz bayramı ilə bağlı bölgələrə gedən vətəndaşlara müraciət edilib

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