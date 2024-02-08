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Бразильский депутат: Участие женщин в избирательном процессе очень важно

Бразильский депутат: Участие женщин в избирательном процессе очень важно Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли прозрачно.
Внутренняя политика
8 февраля 2024 г. 12:22
Бразильский депутат: Участие женщин в избирательном процессе очень важно

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли прозрачно.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель парламента Бразилии Карлос Виана по итогам наблюдения за ходом голосования.

Он также отметил важность привлечения женщин к избирательному процессу в Азербайджане.

"Наряду с этим также необходимо вовлечение молодежи в избирательный процесс. Государство всегда должно думать о новых проектах, чтобы привлекать туда молодежь. Я думаю, что одной из основных тем для обсуждения также является защита окружающей среды. Думаю, что в рамках COP29 мы сможем расширить наше сотрудничество", - сказал Виана.

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Версия на английском языке Brazilian MP: Involvement of women in electoral process is very important
Версия на азербайджанском языке Braziliyalı deputat: "Qadınların seçki prosesinə cəlbi çox önəmlidir"

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