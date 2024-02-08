Бразильский депутат: Участие женщин в избирательном процессе очень важно

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли прозрачно.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли прозрачно.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель парламента Бразилии Карлос Виана по итогам наблюдения за ходом голосования.

Он также отметил важность привлечения женщин к избирательному процессу в Азербайджане.

"Наряду с этим также необходимо вовлечение молодежи в избирательный процесс. Государство всегда должно думать о новых проектах, чтобы привлекать туда молодежь. Я думаю, что одной из основных тем для обсуждения также является защита окружающей среды. Думаю, что в рамках COP29 мы сможем расширить наше сотрудничество", - сказал Виана.