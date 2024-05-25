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Житель города Шуша: С сегодняшнего дня мы больше не вынужденные переселенцы

Житель города Шуша: С сегодняшнего дня мы больше не вынужденные переселенцы Мы много лет ждали эти радостные дни.
Внутренняя политика
25 мая 2024 г. 07:49
Житель города Шуша: С сегодняшнего дня мы больше не вынужденные переселенцы

Мы много лет ждали эти радостные дни.

Как передает Report, об этом заявил бывший вынужденный переселенец Мобиль Гулиев, который возвращается в Шушу.

Он отметил, что, вернувшись в Шушу, сначала посетит могилы шехидов:

"Нашей самой большой мечтой было воссоединиться с Шушой. Теперь она осуществилась.

На протяжении многих лет мы жили в частном доме в поселке Мухаммеди как вынужденные переселенцы. Но сегодня все изменилось.

Мы благодарны нашему Верховному главнокомандующему и победоносной армии за то, что они дали нам возможность пережить эти радостные дни. Да помилует Аллах души шехидов и дарует здоровье ветеранам!" - заявил М.Гулиев.

Напомним, что сегодня в Шушу выехал очередной миграционный караван.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa sakini: "Bu gündən bizim üzərimizdən məcburi köçkün adı götürülür"

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