Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида

В 32-ю годовщину Ходжалинского геноцида азербайджанский народ приходит к памятнику "Крик матери" в Баку, чтобы почтить светлую память жертв геноцида.

В 32-ю годовщину Ходжалинского геноцида азербайджанский народ стекается к памятнику "Крик матери" в Баку, чтобы почтить светлую память жертв геноцида.

Как сообщает Report, граждане возлагают цветы к памятнику, читают молитвы за упокой душ жертв трагедии.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года город Ходжалы был оккупирован вооруженными силами Армении при участии 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии, местные жители были безжалостно убиты, а город стерт с лица земли. Армяне убили 613 мирных жителей, в числе которых 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 ходжалинцев стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.

Фото: Вугар Ханларов