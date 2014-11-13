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    Азербайджан завершил председательство в Комитете министров Совета Европы

    В Страсбурге состоялась церемония передачи председательства Бельгии

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан завершил председательство в Комитете министров Совета Европы. Как сообщает Report, в Страсбурге состоялась церемония передачи председательства в Комитете министров Совета Европы от Азербайджана Бельгии.

    Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выступил на заседании Комитета министров, представив итоги председательства страны в этой структуре. 

    Напомним, Азербайджан принял председательство в Комитете министров  Совета Европы  в мае этого года.

    Комитет Министров Совета Европы – это политический орган принятия решений о том, как страны-участницы исполняют свои обязательства в рамках Совета Европы. Решения в Комитете Министров принимаются в основном на базе консенсуса, но в отдельных случаях для принятия решения достаточно 2/3 голосов.

    Приоритетами Бельгии как страны-председателя Комитета Министров на ближайшие полгода станет:  осуществление реформы Совета Европы, развитие внешних связей, в том числе через политические консультации с ЕС и ОБСЕ, защита прав уязвимых категорий населения, развитие социальных прав в Европе, развитие сотрудничества в сфере культуры и образования. 

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