Джавид Османов: Армения намеренно стремится обострить ситуацию

“Мы освободили наши земли, находившиеся под армянской оккупацией на протяжении 30 лет, в ходе 44-дневной войны благодаря правильной политике нашего победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. Мы поставили врага на колени, враг

“Азербайджан политико-дипломатическим путем добивается вывода незаконных армянских вооруженных формирований из тех частей Карабаха, которые все еще не находятся под нашим контролем”.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса, член правления партии "Ени Азербайджан" Джавид Османов.

Парламентарий отметил, что Азербайджан успешно добивается этого поэтапно: “В соответствии с пунктом 4 трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, все незаконные армянские вооруженные формирования должны быть разоружены и выведены с территории. Российский миротворческий контингент должен был обеспечить выполнение всех пунктов трехстороннего заявления, в частности, и этого пункта. Армянская сторона пытается отвлечь внимание мировой общественности, выступая с провокационными заявлениями, чтобы уклониться от выполнения пунктов трехстороннего заявления. Армения намеренно стремится обострить ситуацию. Об этом свидетельствуют различные заявления Министерства иностранных дел Армении по вопросам, касающимся суверенных территорий Азербайджана. Считаю, что внешнеполитическое ведомство Армении должно положить конец этой практике и заняться внешнеполитическими вопросами своей страны. Это очередное проявление вмешательства в дела Азербайджана и предъявление территориальных притязаний нашей стране”.

Депутат подчеркнул, что эти территории являются исконными и историческими землями Азербайджана: “Армении следует отказаться от территориальных притязаний к Азербайджану, в противном случае это повлечет тяжелые последствия для армянской стороны”.