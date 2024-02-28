Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли

В годы оккупации армянские сепаратисты полностью разрушили кладбище села Малибейли Ходжалинского района.

В годы оккупации армянские сепаратисты полностью разрушили кладбище села Малыбейли Ходжалинского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, они уничтожили религиозные, культурные и исторические памятники, а также кладбище села, находившегося под оккупацией более 30 лет.

Оккупанты намеренно разрушали надгробия, раскапывали могилы.

После освобождения Малыбейли от оккупации на кладбище начались реставрационные работы, несколько надгробий были возвращены на место, но определить местонахождение большинства могил даже не представляется возможным. Посетившие кладбище малыбейлинцы не смогли найти могилы своих родственников.

Село Малыбейли было оккупировано армянскими вооруженными силами 11 февраля 1992 года и освобождено от оккупации в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией 19-20 сентября 2023 года.