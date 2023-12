Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало ежемесячную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях страны.

Как сообщает Report, ANAMA поделилась соответствующей публикацией в социальной сети "X".

В ведомстве уточнили, что в прошлом месяце на освобожденных от оккупации территориях обнаружено и обезврежено 247 противотанковых, 228 противопехотных мин, 4 106 неразорвавшихся боеприпасов.

За минувший месяц от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 7 143 гектара.