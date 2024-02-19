ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 79 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

В Агентстве сообщили, что с 12 по 18 февраля на освобожденных от оккупации территориях были обнаружены и обезврежены 46 противотанковых мин, 33 противопехотные мины и 525 неразорвавшихся боеприпасов.

В течение прошлой недели от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 886,1 гектара.