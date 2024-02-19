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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 79 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 79 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.
Внутренняя политика
19 февраля 2024 г. 16:58
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 79 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

В Агентстве сообщили, что с 12 по 18 февраля на освобожденных от оккупации территориях были обнаружены и обезврежены 46 противотанковых мин, 33 противопехотные мины и 525 неразорвавшихся боеприпасов.

В течение прошлой недели от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 886,1 гектара.

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Версия на английском языке Nearly 900 hectares of land cleared of mines last week
Версия на азербайджанском языке Ötən həftə azad edilən ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb

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