ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 79 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.
Об этом Report сообщили в ANAMA.
В Агентстве сообщили, что с 12 по 18 февраля на освобожденных от оккупации территориях были обнаружены и обезврежены 46 противотанковых мин, 33 противопехотные мины и 525 неразорвавшихся боеприпасов.
В течение прошлой недели от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 886,1 гектара.