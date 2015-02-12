​Али Гасанов: Встречи с председателями политических партий будут проводиться раз в два месяца

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ "Мы договорились с председателями политических партий раз в два месяца собираться в данном формате и обсуждать в заранее согласованном порядке беспокоящие граждан, власти, внутренние и зарубежные институты вопросы.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам отметил заведующий отделом общественно-политических вопросов Администрации президента Али Гасанов, комментируя результаты прошедшей в Баку встречи председателей группы оппозиционных партий.

"На сегодняшней встрече мы обсудили с руководством политических партий формат, регламент, тематику встречи. Они высказали собственные мнения. На встрече обсудили вопрос о том, кто может принимать в дальнейшем участие на встречах, отметили о недопустимости пристрастного отношения между политическими партиями. На встречах могут принять участие занимающиеся активной и политической деятельностью партии. Прежние встречи и нынешняя встреча показали, что на встречах в данном формате участвуют 16-20 партий. Все они занимаются активной политической деятельностью. Есть также партии, которые не приняли участие на встрече. Им предложено присоединиться к встречам. Некоторые из них не участвовали по известным причинам. Мы готовы обсудить с ними вопросы и на предстоящих встречах.

Здесь договорились о том, чтобы тематика встреч обговаривалась заранее, составлялся список важных вопросов. Приняли также решение об информировании политических партий о включенных в список вопросах, чтобы при очередной встрече вынести один из них на обсуждение.

На встрече затронули множество вопросов, начиная от Ходжалинского геноцида и до выборов. Беспокоящие общество вопросы будут вынесены на обсуждение на очередных встречах. Предложенные темы должны обсуждаться не только собравшимися, но и выноситься на обсуждение общественности. Прошу у присутствующих здесь представителей СМИ взять интервью у находящихся здесь руководителей политических партий, чтобы довести их мнения до внимания широкой общественности. Позиция президента Ильхама Алиева относительно данного вопроса заключается в том, чтобы добиться участия всех действующих в стране институтов, политических партий, НПО, СМИ в формировании и осуществлении государственной политики и прозрачности в азербайджанском обществе".