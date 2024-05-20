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В Азербайджане 88 женщин привлечены к ответственности за совершение домашнего насилия

В Азербайджане 88 женщин привлечены к ответственности за совершение домашнего насилия В 2023 году в Министерстве внутренних дел зарегистрировано 9 389 обращений о домашнем насилии, 88 женщин и 1 298 мужчин были привлечены к ответственности за совершение домашнего насилия.
Внутренняя политика
20 мая 2024 г. 15:16
В Азербайджане 88 женщин привлечены к ответственности за совершение домашнего насилия

В 2023 году в Министерстве внутренних дел зарегистрировано 9 389 обращений о домашнем насилии, 88 женщин и 1 298 мужчин были привлечены к ответственности за совершение домашнего насилия.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2023 год.

В 2022 году этот показатель составил 9 864 человек, что указывает на снижение числа обращений о домашнем насилии в прошлом году.

К ответственности были привлечены 1 386 человек: 88 женщин и 1298 мужчин, совершивших 1 482 преступления, связанных с домашним насилием.

В 2023 году от домашнего насилия пострадали 1 224 женщины и 289 мужчин.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il məişət zorakılığı törədən 88 qadın, 1298 kişi məsuliyyətə cəlb olunub

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