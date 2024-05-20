Назначен ректор Карабахского университета

Шахин Вагиф оглу Байрамов назначен ректором Карабахского университета.

Ректором Карабахского университета в Ханкенди назначен Шахин Байрамов.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Другим распоряжением главы государства Шахин Байрамов освобожден от должности ректора Мингячевирского государственного университета.

Напомним, 28 ноября 2023 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Карабахского университета в городе Ханкенди.

Обучение в вузе начнется с 2024-2025 учебного года, прием студентов будет проводиться на уровень бакалавриата по шести факультетам - педагогический, экономический, гуманитарные и социальные науки, инженерия, искусство, туризм.