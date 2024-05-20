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В Агдаме при финансовой поддержке Фонда возрождения Карабаха будет построен комплекс "Имарет"

В Агдаме при финансовой поддержке Фонда возрождения Карабаха будет построен комплекс "Имарет" 17:09
Внутренняя политика
20 мая 2024 г. 17:35
В Агдаме при финансовой поддержке Фонда возрождения Карабаха будет построен комплекс Имарет

В Агдаме при финансовой поддержке Фонда возрождения Карабаха будет построен комплекс "Имарет".

Как сообщает Report, об этом председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев cказал журналистам.

Он отметил, что в результате продажи 22 произведений в рамках проекта "Краски Карабаха" в Фонд возрождения Карабаха поступили пожертвования в размере около 85 тыс. манатов.

Эти средства пойдут на строительство комплекса "Имарет" в Агдамском районе, который будет построен по поручению президента Ильхама Алиева при финансовой поддержке Фонда возрождения Карабаха.

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Версия на английском языке Imarat Complex to be built in Aghdam with financial support of Karabakh Revival Fund
Версия на азербайджанском языке Ağdamda Qarabağ Dirçəliş Fondunun maliyyə dəstəyi ilə "İmarət" Kompleksi inşa olunacaq

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