В Агдаме при финансовой поддержке Фонда возрождения Карабаха будет построен комплекс "Имарет"

17:09

В Агдаме при финансовой поддержке Фонда возрождения Карабаха будет построен комплекс "Имарет".

Как сообщает Report, об этом председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев cказал журналистам.

Он отметил, что в результате продажи 22 произведений в рамках проекта "Краски Карабаха" в Фонд возрождения Карабаха поступили пожертвования в размере около 85 тыс. манатов.

Эти средства пойдут на строительство комплекса "Имарет" в Агдамском районе, который будет построен по поручению президента Ильхама Алиева при финансовой поддержке Фонда возрождения Карабаха.