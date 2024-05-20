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Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 июля 2024 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.
Внутренняя политика
20 мая 2024 г. 17:28
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 июля 2024 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает Report, согласно документу, с 1 по 30 июля 2024 года на срочную действительную военную службу будут призываться граждане Азербайджанской Республики 2006 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1989-2005 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

Кроме того, с 1 по 30 июля 2024 года увольняются в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный в статье 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".

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