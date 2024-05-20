Руководители НПО возложили цветы перед зданием посольства Ирана в Азербайджане

Руководители ряда НПО Азербайджана возложили цветы к зданию посольства Ирана в Азербайджане в связи с трагической гибелью президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира Абдуллахияна и других сопровождавших их л

Руководители ряда НПО Азербайджана возложили цветы к зданию посольства Ирана в Азербайджане в связи с трагической гибелью президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдуллахияна и других сопровождавших их лиц.

Как сообщает Report, руководители НПО заявили, что разделяют горе иранского народа в этот тяжелый день.

Напомним, что 19 мая вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси разбился у города Верзеган, недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли при крушении.