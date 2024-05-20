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В Зангилане будут проложены дороги общей протяженностью 31 км, велосипедные и пешеходные полосы 

В Зангилане будут проложены дороги общей протяженностью 31 км, велосипедные и пешеходные полосы  В городе Зангилан общая протяженность внутригородских дорог составит 31 км, будут созданы велосипедные и пешеходные дорожки.
Внутренняя политика
20 мая 2024 г. 15:18
В Зангилане будут проложены дороги общей протяженностью 31 км, велосипедные и пешеходные полосы 

В городе Зангилан общая протяженность внутригородских дорог составит 31 км, будут созданы велосипедные и пешеходные дорожки.

Как сообщает командированный в Джебраильский район сотрудник Report, об этом представитель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Фарид Юсубов заявил журналистам.

По его словам, на первом этапе проекта будет построено 17,14 километров дорог:

"Ширина этих двух- и четырехполосных дорог составит 18-34 метра. Вдоль дороги будут созданы велосипедные и пешеходные полосы, проведено озеленение".

Отметим, что 18 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент внутренней дорожно-коммуникационной сети города Зангилан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAgentlik rəsmisi: Zəngilan şəhərində yolların uzunluğu 31 km olacaq, velosiped və piyada zolaqları yaradılacaq

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