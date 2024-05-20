О нас

В поселок Миндживан на первом этапе вернутся 3 тыс. 146 жителей

В поселок Миндживан на первом этапе вернутся 3 тыс. 146 жителей
Внутренняя политика
20 мая 2024 г. 18:30
В поселок Миндживан на первом этапе вернутся 3 тыс. 146 жителей

В поселок Миндживан Зангиланского района на первом этапе будут переселены 3 тыс. 146 человек.

Как сообщает сотрудник Report из Зангилана, об этом заявила начальник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Ильхамия Рзаева.

По ее словам, площадь поселка Миндживан составляет 301,51 гектара.

"К 2040 году в поселке планируется построить 630 частных домов и жилые здания в несколько этажей на 9 088 человек. В целях обеспечения занятости населения, которое будет проживать в поселке Миндживан, будут созданы объекты управления, культуры и развлечений, экономического развития, сервисные и коммерческие предприятия. Так, в поселке планируется построить административное здание, центр культуры, библиотеку и многофункциональное здание, ресторан, спортивно-оздоровительный, семейно-оздоровительный центры, отель, площадь флага, объекты торговли, бытового и ветеринарного обслуживания, мебельный магазин, церемониальный дом, пожарное депо, рыночный комплекс, мастерскую и торговые киоски. Также будут построены полная средняя школа, детский сад, поликлиника, здание автовокзала, автозаправочный пункт, складские и логистические здания, деревообрабатывающий и мебельный цеха и другие производственные предприятия", - сказала И. Рзаева.

Она отметила, что согласно "I Государственной программе Великого возвращения", площадь спроектированной на первом этапе территории составляет 153,4 га. На данном этапе будет построено 628 частных домов и четыре жилых здания в несколько этажей на 92 квартиры для переселения в поселок Миндживан 3146 человек.

Напомним, что 18 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент поселка Миндживан Зангиланского района.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоMincivan qəsəbəsinə birinci mərhələdə 3 min 146 nəfər köçürüləcək

Другие новости из категории

Руководители НПО возложили цветы перед зданием посольства Ирана в Азербайджане
ФотоРуководители НПО возложили цветы перед зданием посольства Ирана в Азербайджане
20 мая 2024 г. 19:33
В Агдаме при финансовой поддержке Фонда возрождения Карабаха будет построен комплекс Имарет
В Агдаме при финансовой поддержке Фонда возрождения Карабаха будет построен комплекс "Имарет"
20 мая 2024 г. 17:35
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу
20 мая 2024 г. 17:28
Назначен ректор Карабахского университета
Назначен ректор Карабахского университета
20 мая 2024 г. 16:59
В Азербайджане предлагается передать полиции полномочия по выдаче охранных ордеров
В Азербайджане предлагается передать полиции полномочия по выдаче охранных ордеров
20 мая 2024 г. 15:43
В Азербайджане 9 мужчинам выданы охранные ордера 
В Азербайджане 9 мужчинам выданы охранные ордера 
20 мая 2024 г. 15:33
В Зангилане будут проложены дороги общей протяженностью 31 км, велосипедные и пешеходные полосы 
ФотоВ Зангилане будут проложены дороги общей протяженностью 31 км, велосипедные и пешеходные полосы 
20 мая 2024 г. 15:18
В Азербайджане 88 женщин привлечены к ответственности за совершение домашнего насилия
В Азербайджане 88 женщин привлечены к ответственности за совершение домашнего насилия
20 мая 2024 г. 15:16
Назначен прокурор города Ханкенди
Назначен прокурор города Ханкенди
20 мая 2024 г. 15:05
В прошлом году 49 женщин стали жертвами преступлений на почве семейного конфликта и ревности
В прошлом году 49 женщин стали жертвами преступлений на почве семейного конфликта и ревности
20 мая 2024 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi