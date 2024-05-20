В поселок Миндживан на первом этапе вернутся 3 тыс. 146 жителей

В поселок Миндживан Зангиланского района на первом этапе будут переселены 3 тыс. 146 человек.

Как сообщает сотрудник Report из Зангилана, об этом заявила начальник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Ильхамия Рзаева.

По ее словам, площадь поселка Миндживан составляет 301,51 гектара.

"К 2040 году в поселке планируется построить 630 частных домов и жилые здания в несколько этажей на 9 088 человек. В целях обеспечения занятости населения, которое будет проживать в поселке Миндживан, будут созданы объекты управления, культуры и развлечений, экономического развития, сервисные и коммерческие предприятия. Так, в поселке планируется построить административное здание, центр культуры, библиотеку и многофункциональное здание, ресторан, спортивно-оздоровительный, семейно-оздоровительный центры, отель, площадь флага, объекты торговли, бытового и ветеринарного обслуживания, мебельный магазин, церемониальный дом, пожарное депо, рыночный комплекс, мастерскую и торговые киоски. Также будут построены полная средняя школа, детский сад, поликлиника, здание автовокзала, автозаправочный пункт, складские и логистические здания, деревообрабатывающий и мебельный цеха и другие производственные предприятия", - сказала И. Рзаева.

Она отметила, что согласно "I Государственной программе Великого возвращения", площадь спроектированной на первом этапе территории составляет 153,4 га. На данном этапе будет построено 628 частных домов и четыре жилых здания в несколько этажей на 92 квартиры для переселения в поселок Миндживан 3146 человек.

Напомним, что 18 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент поселка Миндживан Зангиланского района.