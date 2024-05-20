В Азербайджане предлагается передать полиции полномочия по выдаче охранных ордеров

Полномочия по выдаче краткосрочных охранных ордеров для предупреждения случаев бытового насилия предлагается делегировать органам полиции.
Как сообщает Report, данное предложение отражено в информации Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2023 год.
Также рекомендуется увеличить срок действия ордера.
Кроме того, в число предложений входит внесение поправки об освобождении от уплаты госпошлины лиц, пострадавших от домашнего насилия, обратившихся в суд за получением долгосрочного охранного ордера.
Отметим, что в настоящее время эти полномочия принадлежат Министерству юстиции.