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В Азербайджане предлагается передать полиции полномочия по выдаче охранных ордеров

В Азербайджане предлагается передать полиции полномочия по выдаче охранных ордеров Полномочия по выдаче краткосрочных охранных ордеров для предупреждения случаев бытового насилия предлагается делегировать органам полиции.
Внутренняя политика
20 мая 2024 г. 15:43
В Азербайджане предлагается передать полиции полномочия по выдаче охранных ордеров

Полномочия по выдаче краткосрочных охранных ордеров для предупреждения случаев бытового насилия предлагается делегировать органам полиции.

Как сообщает Report, данное предложение отражено в информации Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2023 год.

Также рекомендуется увеличить срок действия ордера.

Кроме того, в число предложений входит внесение поправки об освобождении от уплаты госпошлины лиц, пострадавших от домашнего насилия, обратившихся в суд за получением долгосрочного охранного ордера.

Отметим, что в настоящее время эти полномочия принадлежат Министерству юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Qısamüddətli mühafizə orderlərinin polisin verməsi təklif olunur

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