Али Гасанов: "В Азербайджане невозможно наличие общественного управления без оппонирования с политическими партиями"

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Нынешнее правительство Азербайджана всегда было готово к диалогу и всегда проявляло свою активность в духе диалога.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом общественно-политических вопросов Администрации президента Али Гасанов в субботу в ходе встречи с главами оппозиционных партий республики.

"Президент Азербайджана неоднократно заявлял, что Азербайджан представляется не только в экономическом благосостоянии, экономических реформах, экономическом росте, но и в то же время в стране должны проводиться продолжительные политические реформы", - заявил А.Гасанов.

Он указал, что в республике должна быть усовершенствована политическая система и система управления.

"Процесс модернизации состоит не только в изменении экономически-социального вида и других сфер, в то же время из применения и внедрения оправдавших себя политических реформ с учетом мирового политического опыта", - отметил завотделом.

Он подчеркнул, что с другой стороны невозможно наличие общественного управления в Азербайджане без оппонирования с политическими партиями, свободы прессы, слова и информации и участия гражданских общественных институтов.

"Поэтому мы несколько раз провели встречи с прессой, политическими партиями, с несколькими неправительственными организациями. Сегодняшняя встреча была реализована именно благодаря инициативе группы оппозиционных партий Азербайджана, и думаю, что мы сможем обменяться мнениями по выдвинутым вопросам, выслушать мысли и замечания (представителей партий - ред.), подытожить их, и я, соответственно, как представитель Азербайджанского правительства, донесу результаты до соответствующих структур, Администрации президента и президента Азербайджана Ильхама Алиева", - подчеркнул А.Гасанов.

Завотделом также отметил, что сильными являются те правительства, которые рука об руку работают с политическими партиями, институтами гражданского общества.

"В случае оценки происходящих в какой-либо стране событий с одной точки зрения и отсутствие оппонента в определенной степени ослабляет власть. Поэтому мы, как представители азербайджанской власти, всегда были открыты для конструктивного диалога с нашими политическими оппонентами, и в дальнейшем намерены придерживаться такой открытости", - сказал А.Гасанов.