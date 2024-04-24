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Али Асадов провел заседание наблюдательного совета Азербайджанского инвестхолдинга

Али Асадов провел заседание наблюдательного совета Азербайджанского инвестхолдинга Премьер-министр Али Асадов провел заседание наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ).
Внутренняя политика
24 апреля 2024 г. 09:44
Али Асадов провел заседание наблюдательного совета Азербайджанского инвестхолдинга

Премьер-министр Али Асадов провел заседание наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ).

Об этом Report сообщили в Кабмине.

Члены наблюдательного совета обсудили отчет о деятельности портфельных компаний холдинга по итогам 2023 года, ключевые финансовые показатели, а также итоги оценки Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) корпоративного управления в АИХ и его портфельных компаниях.

Также были рассмотрены отчет о деятельности и стратегическом видении ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", правила составления, утверждения и контроля бюджетов портфельных компаний и другие вопросы.

По итогам заседания были даны соответствующие поручения правлению холдинга.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş nazir Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin iclasını keçirib, tapşırıqlar verib

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