Али Асадов провел заседание наблюдательного совета Азербайджанского инвестхолдинга

Премьер-министр Али Асадов провел заседание наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ).
Об этом Report сообщили в Кабмине.
Члены наблюдательного совета обсудили отчет о деятельности портфельных компаний холдинга по итогам 2023 года, ключевые финансовые показатели, а также итоги оценки Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) корпоративного управления в АИХ и его портфельных компаниях.
Также были рассмотрены отчет о деятельности и стратегическом видении ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", правила составления, утверждения и контроля бюджетов портфельных компаний и другие вопросы.
По итогам заседания были даны соответствующие поручения правлению холдинга.