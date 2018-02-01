Али Ахмедов: "Молодежь должна стараться для проведения президентских выборов на высоком уровне"

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня Молодежная организация партии "Ени Азербайджан" провела мероприятие, посвященное итогам деятельности в 2017 году и Дню молодежи Азербайджана - 2 февраля.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов, депутаты, представители правительства и молодые члены ПЕА.

А.Ахмедов сказал, что молодые члены достойно представляют правящую партию и являются достойными наследниками партии. По его словам, одна из основных задач молодежи – активное участие в общественно-политической жизни: "В октябре этого года состоятся президентские выборы. Партия "Ени Азербайджан" в очередной раз выдвинет кандидатуру президента Ильхама Алиева. Высокий рейтинг Ильхама Алиева в обществе создает основу для его победы. Молодежь тоже должна стараться для проведения президентских выборов на высоком уровне. Я уверен, что молодежь понимает это и будет стараться".