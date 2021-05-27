28 мая центры ASAN xidmət не будут работать

С 31 мая граждане могут воспользоваться всеми видами услуг

28 мая – нерабочий день в центрах "ASAN xidmət" и "ASAN Kommunal" в связи с Днем Республики.

Об этом Report сообщили в Агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте.

В субботу и воскресенье - 29 и 30 мая - граждане могут обратиться в центры "ASAN xidmət" Баку, Сумгайыта и Гянджи с 10:00 до 17:00 для получения только готовых документов, связанных с выдачей и заменой удостоверений личности, выдачей и заменой общегражданских паспортов, регистрацией операций с недвижимым имуществом, государственной регистрацией актов гражданского состояния и Миграционной службой.

Было отмечено, что с 31 мая граждане могут воспользоваться всеми видами услуг, предоставляемых центрами.