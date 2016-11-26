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    Зияфет Аскеров и Сиявуш Новрузов отправятся в Турцию

    Они примут участие на конференции в Стамбуле в связи с Палестиной

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета обороны, безопасности и борьбы с коррупцией Зияфет Аскеров и председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов с 28 по 30 ноября будут находиться с визитом в Стамбуле. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе парламента. 

    По информации Милли Меджлиса, в рамках визита азербайджанская делегация примет участие в Первой ежегодной конференции Парламентарной лиги за Кудс. На конференции состояться обсуждения относительно роли международных организаций в поддержке прав палестинцев, вызовов, с которыми столкнулся Законодательный совет Палестины, ситуации в Кудсе и по другим темам. 

    На мероприятии будут продемонстрированы фильмы о Палестине, а также посвященные событиям 15 июля в Турции.

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