Зияфет Аскеров и Сиявуш Новрузов отправятся в Турцию

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета обороны, безопасности и борьбы с коррупцией Зияфет Аскеров и председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов с 28 по 30 ноября будут находиться с визитом в Стамбуле.

Об этом Report сообщили в пресс-службе парламента.

По информации Милли Меджлиса, в рамках визита азербайджанская делегация примет участие в Первой ежегодной конференции Парламентарной лиги за Кудс. На конференции состояться обсуждения относительно роли международных организаций в поддержке прав палестинцев, вызовов, с которыми столкнулся Законодательный совет Палестины, ситуации в Кудсе и по другим темам.

На мероприятии будут продемонстрированы фильмы о Палестине, а также посвященные событиям 15 июля в Турции.